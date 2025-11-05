Казахстан стал главным покупателем мороженого из Сибири

АСТАНА, 5 ноя — Sputnik. Федеральная таможенная служба России опубликовала новые данные по экспорту мороженого из Сибири.
За девять месяцев 2025 года сибирские предприниматели экспортировали 3,5 тысячи тонн мороженого и пищевого льда на сумму около 1,5 миллиардов рублей или 9,7 миллиардов тенге (18,6 миллионов долларов).
Мороженое направлялось в 12 стран ближнего и дальнего зарубежья. Самым крупным покупателем стал Казахстан, его доля в стоимостном объеме составила 69%, что на 3,8% больше, чем за тот же период 2024 года. Также в топ-5 основных торговых партнеров вошли:
Абхазия;
Беларусь;
Китай;
Монголия.
«В 2025 году также осуществлялись поставки мороженого и пищевого льда в Узбекистан и Армению: странами соответственно ввезено почти в 2 и 4,7 раза больше данной категории товаров, чем годом ранее», — сообщили в ФТС.
И впервые в 2025 году мороженое из Сибири отправили в Туркменистан. Лидером среди сибирских регионов в экспорте мороженого стала Новосибирская область. Регион занял 42% от стоимостного объема вывозимой из Сибирского федерального округа продукции.