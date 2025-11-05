Казахстанцы будут получать доход со своих счетов, а не только с депозитов

Она отметила, что запрет на начисление процентов по текущим счетам был внедрен в 2018 году — с целью создать устойчивый банковский сектор, способный выдавать долгосрочные кредиты.
Кроме того, по мнению Абылкасымовой, в случае если запрет будет отменен, то в сравнении с депозитами ставки начислений по текущим счетам должны быть в несколько раз ниже.
«Мы изучили международную практику — и во всем мире ставки по текущим счетам намного ниже по сравнению с депозитами, поскольку клиенты могут снять эти деньги в любой момент», — сказала Абылкасымова.
Инициативу о снятии ограничения также поддержал Национальный банк Казахстана. Зампред Нацбанка Берик Шолпанкулов подтвердил, что регулятор видит в этом шаге положительный эффект для рынка.
Ранее финансист Галим Хусаинов подсчитал, что казахстанцы теряют около 33 тыс. тенге в год, храня средства на картах, а не на депозитах. Текущие счета удобно использовать для повседневных расходов, но на них, по закону, не начисляются проценты. При этом, по оценке Хусаинова, банки зарабатывают на этом 330 млрд тенге в год.