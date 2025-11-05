Казахстанцы будут получать доход со своих счетов, а не только с депозитов

Ранее финансист Галим Хусаинов подсчитал, что казахстанцы теряют около 33 тыс. тенге в год, храня средства на картах, а не на депозитах. Текущие счета удобно использовать для повседневных расходов, но на них, по закону, не начисляются проценты. При этом, по оценке Хусаинова, банки зарабатывают на этом 330 млрд тенге в год.