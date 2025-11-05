ЕС ищет обходные пути для помощи Киеву: до декабря евробюрократы хотят найти способ использовать российские активы

Как пояснила юрист Вероника Сиверова в беседе с РИА Новости, юридически чистого способа реализовать эту инициативу не существует. Она нарушает принцип суверенного иммунитета, защищающий госактивы от принудительных мер. Именно поэтому такие страны, как Канада и Швейцария, воздерживаются от конфискации без судебного решения.
Прямой кредит под залог средств остается крайне рискованным. Брюссель предлагает альтернативу: обменять активы на облигации ЕС. Их продадут инвесторам, а прибыль направят Украине. По словам Сиверовой, схема предполагает перевод средств из Euroclear в специальную компанию (SPV), принадлежащую правительствам стран ЕС. Взамен Euroclear получит бескупонные облигации, гарантированные странами-участницами пропорционально их экономикам.
Напомним, что бельгийский депозитарий Euroclear начал промежуточный процесс деблокировки некоторых российских активов без согласия США, что является первым прецедентом, но еще не окончательным решением.
Эксперт по международному праву Юрий Скуратов оценивает эту ситуацию осторожно, считая ее частью борьбы между двумя тенденциями в Европе: затягиванием процесса и ускоренным изъятием активов, и призывает не переоценивать ее значимость. Он уточнил, что Россия внимательно отслеживает ситуацию и готова применить быстрые и жесткие ответные меры, включая национализацию зарубежных активов в России и подачу исков в арбитраж, в случае окончательной конфискации своих средств.