ЕС ищет обходные пути для помощи Киеву: до декабря евробюрократы хотят найти способ использовать российские активы

Эксперт по международному праву Юрий Скуратов оценивает эту ситуацию осторожно, считая ее частью борьбы между двумя тенденциями в Европе: затягиванием процесса и ускоренным изъятием активов, и призывает не переоценивать ее значимость. Он уточнил, что Россия внимательно отслеживает ситуацию и готова применить быстрые и жесткие ответные меры, включая национализацию зарубежных активов в России и подачу исков в арбитраж, в случае окончательной конфискации своих средств.