«Сделать страну неприступной»: Мадуро объявил о подготовке Венесуэлы к возможной агрессии США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро утвердил предложения о переходе к вооруженной борьбе в случае агрессии США, которые выдвинула правящая партия страны. Об этом он заявил на конгрессе Единой социалистической партии.
При этом, отметил глава республики, в соответствии с этими предложениями должны быть разработаны оперативные планы для всех улиц и всех сообществ.
«Чтобы весь наш народ — спокойно, сдержанно, но с твердостью и мужеством — находился на максимальном уровне готовности», — сказал Мадуро.
Политик призвал укреплять обороноспособность Венесуэлы, чтобы «сделать страну неприступной» на фоне угроз и психологической войны, которые вот уже 12 недель продолжают США.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне наращивания военного присутствия США в Карибском регионе обратился к Москве с просьбой о поставках ракет, радаров и модернизированных самолетов.
На этом фоне американский лидер Дональд Трамп продолжает сыпать противоречивыми заявлениями относительно Венесуэлы. Так, сначала глава Белого дома сообщил, что дни Мадуро во главе Венесуэлы сочтены.