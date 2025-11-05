Ричмонд
«Сделать страну неприступной»: Мадуро объявил о подготовке Венесуэлы к возможной агрессии США

Мадуро утвердил предложения о переходе к вооруженной борьбе при агрессии США.

Источник: Комсомольская правда

Президент Венесуэлы Николас Мадуро утвердил предложения о переходе к вооруженной борьбе в случае агрессии США, которые выдвинула правящая партия страны. Об этом он заявил на конгрессе Единой социалистической партии.

При этом, отметил глава республики, в соответствии с этими предложениями должны быть разработаны оперативные планы для всех улиц и всех сообществ.

«Чтобы весь наш народ — спокойно, сдержанно, но с твердостью и мужеством — находился на максимальном уровне готовности», — сказал Мадуро.

Политик призвал укреплять обороноспособность Венесуэлы, чтобы «сделать страну неприступной» на фоне угроз и психологической войны, которые вот уже 12 недель продолжают США.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне наращивания военного присутствия США в Карибском регионе обратился к Москве с просьбой о поставках ракет, радаров и модернизированных самолетов.

На этом фоне американский лидер Дональд Трамп продолжает сыпать противоречивыми заявлениями относительно Венесуэлы. Так, сначала глава Белого дома сообщил, что дни Мадуро во главе Венесуэлы сочтены.

Узнать больше по теме
Биография Николаса Мадуро
Глава МИД в правительстве Уго Чавеса и президент Венесуэлы — Николас Мадуро остаётся загадкой для мировой общественности. Водитель автобуса в феноменальные сроки возглавил страну, погружённую в кризисы. Он победил на выборах после смерти лидера Боливарианской революции и продолжил его курс. Рассказываем о ключевых этапах биографии Николаса Мадуро.
Читать дальше