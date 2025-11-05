В МВД назвали три базовые привычки, помогающие защититься от мошенников

В МВД назвали три базовых привычки, которые помогают защититься от мошенников.
Как сообщили в УБК МВД России, лучшей защитой является принцип нулевого доверия. Подчеркивается, что для защиты от киберпреступлений следует придерживаться трех простых правил.
Так, не следует действовать сходу. При любой просьбе «срочно» нужно взять паузу, хотя бы 10 секунд, чтобы дать мозгу вернуть контроль. Также нужно выбрать единственный способ для критичных действий, например, только личный звонок по известному номеру. Остальные каналы должны автоматически оставаться под подозрением.
Следует не забывать о трех тревожных маркерах. «Срочность, эмоции, риск упустить выгоду, персональные данные. Если в сообщении есть хотя бы два — перед вами, скорее всего, фишинг или социальная инженерия», — подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что ни одна система не дает полной гарантии, но перечисленные простые правила экономят внимание, которое остается последней линией обороны между человеком и интернет-мошенниками.
Ранее сообщалось, что аферисты выслеживают школьников на сервисах знакомств, после чего угрожают им.