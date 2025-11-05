В МВД назвали три базовые привычки, помогающие защититься от мошенников

Так, не следует действовать сходу. При любой просьбе «срочно» нужно взять паузу, хотя бы 10 секунд, чтобы дать мозгу вернуть контроль. Также нужно выбрать единственный способ для критичных действий, например, только личный звонок по известному номеру. Остальные каналы должны автоматически оставаться под подозрением.