Губернатор Хоценко побывал на омских предприятиях металлургической и легкой промышленности

В среду, 5 ноября 2025 года, состоялась рабочая поездка губернатора Омской области Виталия Хоценко на предприятия регионального промышленного комплекса — ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь» и ООО «ТМ Люрис».
Отметим, что ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь» считается одним из ведущих металлургических предприятий. Оно специализируется на выпуске изделий из стальных труб: полых профилей, фитингов, комплектующих для трубопроводных систем. Продукция завода используется в атомной, нефтегазовой, нефтехимической и теплоэнергетической отраслях, поставляется крупнейшим российским компаниям.
Как сообщили в пресс-службе губернатора и омского облправительства, предприятие демонстрирует устойчивое развитие: увеличивается объем выпуска и отгрузки продукции, растут налоговые поступления в региональный бюджет. В настоящее время на заводе работает порядка 600 человек, реализуются проекты модернизации производственных мощностей.
Также завод уделяет особое внимание вопросам трудоустройства участников специальной военной операции. Предприятие сохраняет рабочие места за своими производственниками, выполняющими воинский долг в зоне СВО, и оказывает им постоянную помощь.
Виталий Хоценко обсудил с руководством предприятия перспективные планы и меры содействия органов власти в их реализации. Как отметил губернатор, завод вносит вклад в экономику региона, формирует стабильную занятость и обеспечивает рост налогового потенциала территории.
Также в ходе рабочей поездки Виталий Хоценко посетил ООО «ТМ Люрис». Это современное предприятие легкой промышленности, специализирующееся на производстве ранцев, рюкзаков и сумок. Компания работает с 2000 года и сегодня сотрудничает с торговыми партнерами в разных регионах России. Продукция предприятия отмечена дипломами и наградами престижных отраслевых конкурсов — «100 лучших товаров России», «Текстиль и мода», «Лучшее детям».
Отметим, что поддержка эффективных производств и занятости остается одним из приоритетов деятельности регионального правительства.