Губернатор Хоценко побывал на омских предприятиях металлургической и легкой промышленности

Также в ходе рабочей поездки Виталий Хоценко посетил ООО «ТМ Люрис». Это современное предприятие легкой промышленности, специализирующееся на производстве ранцев, рюкзаков и сумок. Компания работает с 2000 года и сегодня сотрудничает с торговыми партнерами в разных регионах России. Продукция предприятия отмечена дипломами и наградами престижных отраслевых конкурсов — «100 лучших товаров России», «Текстиль и мода», «Лучшее детям».