Почти 2,6 млн туристов посетили Новосибирскую область с начала года

Регион занимает первое место в Сибири по количеству туристов.

Источник: Комсомольская правда

2,59 млн туристов посетили Новосибирскую область за первые девять месяцев 2025 года. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

— Новосибирская область занимает первое место в Сибири и десятое в стране по числу туристических поездок, — отметил он.

Благодаря туристическому налогу бюджет Новосибирска с начала года пополнился на 71,6 млн рублей, при этом около 27 млн из них поступило в третьем квартале.

Стоит отметить, что туристический налог начал применяться с января 2025 года, он уплачивается поквартально. Поступления с него направят в том числе на развитие туристических маршрутов города.