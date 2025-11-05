Почти 2,6 млн туристов посетили Новосибирскую область с начала года

2,59 млн туристов посетили Новосибирскую область за первые девять месяцев 2025 года. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
— Новосибирская область занимает первое место в Сибири и десятое в стране по числу туристических поездок, — отметил он.
Благодаря туристическому налогу бюджет Новосибирска с начала года пополнился на 71,6 млн рублей, при этом около 27 млн из них поступило в третьем квартале.
Стоит отметить, что туристический налог начал применяться с января 2025 года, он уплачивается поквартально. Поступления с него направят в том числе на развитие туристических маршрутов города.