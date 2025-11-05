В Иркутске выставили на продажу историческое здание на улице Рабочего Штаба

В Иркутске выставили на продажу историческое здание на углу улиц Рабочего Штаба и Николаева. Об этом сообщается на сайте государственной информационной системы. Сейчас здание находится в собственности муниципалитета. Начальная цена объекта превышает 14,5 миллиона рублей.
Известно, что ранее в этом здании был мыловаренный завод и парикмахерская. Кирпичную двухэтажку построили на рубеже 19−20 века.
Согласно опубликованному проекту договора, покупатель должен отреставрировать объект культурного наследия, но так, чтобы сохранился исторический облик. После этого там можно будет снова открыть парикмахерскую или магазин.
