В Иркутске выставили на продажу историческое здание на улице Рабочего Штаба

Начальная цена объекта превышает 14,5 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске выставили на продажу историческое здание на углу улиц Рабочего Штаба и Николаева. Об этом сообщается на сайте государственной информационной системы. Сейчас здание находится в собственности муниципалитета. Начальная цена объекта превышает 14,5 миллиона рублей.

Известно, что ранее в этом здании был мыловаренный завод и парикмахерская. Кирпичную двухэтажку построили на рубеже 19−20 века.

Согласно опубликованному проекту договора, покупатель должен отреставрировать объект культурного наследия, но так, чтобы сохранился исторический облик. После этого там можно будет снова открыть парикмахерскую или магазин.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в столице Приангарья не стало бывшего диктора местного телевидения Нины Александровой.