Наставник «Интера» не ждет легкой прогулки в поединке с «Кайратом»

Главный тренер итальянского футбольного клуба «Интер» Кристиан Киву прокомментировал предстоящий матч против алматинского «Кайрата» в рамках четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Румынский специалист и бывший игрок «черно-синих» считает, что его подопечным не будет легко в противостоянии с чемпионом Казахстана.

«Это Лига чемпионов, надо настраиваться на этот матч так же, как на остальные, с предельной серьезностью и максимальной самоотдачей. Необходимо показать свой лучший футбол. Работаем над тем, чтобы прогрессировать и играть стабильнее. Но взлетов и падений не избежать, это футбольные реалии. Главное — оставаться с высоко поднятой головой». Главный тренер «Интера» Кристиан Киву.

Перед встречей с «Кайратом» финалист прошлого сезона Лиги чемпионов УЕФА располагается в списке лучших команд текущего турнира.

«Я не слушаю разговоры других, знаю, что нас ждет важный и сложный матч. Победа в Лиге чемпионов никогда не гарантирована. В “Интере” личные цели всегда на втором месте после общего блага. Я имею дело с серьезными людьми, амбициозными, умеющими пожертвовать своим эго ради команды». Кристиан Киву.

Матч «Интер» — «Кайрат» пройдет в ночь на 6 ноября и начнется в 01:00 по казахстанскому времени, зрители могут посмотреть игру в прямой трансляции на телеканале Qazaqstan.

«Нерадзурри» к предстоящей встрече подходят в прекрасном настроении после выездной победы в Серии А над «Вероной» (2:1).