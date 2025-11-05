Наставник «Интера» не ждет легкой прогулки в поединке с «Кайратом»

Румынский специалист и бывший игрок «черно-синих» считает, что его подопечным не будет легко в противостоянии с чемпионом Казахстана.
«Это Лига чемпионов, надо настраиваться на этот матч так же, как на остальные, с предельной серьезностью и максимальной самоотдачей. Необходимо показать свой лучший футбол. Работаем над тем, чтобы прогрессировать и играть стабильнее. Но взлетов и падений не избежать, это футбольные реалии. Главное — оставаться с высоко поднятой головой». Главный тренер «Интера» Кристиан Киву.
Перед встречей с «Кайратом» финалист прошлого сезона Лиги чемпионов УЕФА располагается в списке лучших команд текущего турнира.
«Я не слушаю разговоры других, знаю, что нас ждет важный и сложный матч. Победа в Лиге чемпионов никогда не гарантирована. В “Интере” личные цели всегда на втором месте после общего блага. Я имею дело с серьезными людьми, амбициозными, умеющими пожертвовать своим эго ради команды». Кристиан Киву.
Матч «Интер» — «Кайрат» пройдет в ночь на 6 ноября и начнется в 01:00 по казахстанскому времени, зрители могут посмотреть игру в прямой трансляции на телеканале Qazaqstan.
«Нерадзурри» к предстоящей встрече подходят в прекрасном настроении после выездной победы в Серии А над «Вероной» (2:1).