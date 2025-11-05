Трое судей в отставке вернутся к работе в Омской области

Квалификационная коллегия судей Омской области приняла решение о возвращении к профессиональной деятельности трех судей, ранее вышедших в отставку.
По итогам заседания установлено, что Любовь Авдеева возобновит отправление правосудия в Ленинском районном суде Омска. Наталья Позднякова будет исполнять обязанности мирового судьи судебного участка № 109 Октябрьского судебного района, а Татьяна Рубе — на участке № 37 Советского судебного района.
Одновременно коллегия рекомендовала шесть кандидатов на вакантные должности в судебной системе Омской области. Среди них — Олеся Уманская (Арбитражный суд Омской области), Василий Бондарев (Омский областной суд), Евгения Сосненко (Нововаршавский районный суд), Диляра Кучукова (Октябрьский районный суд Омска), Марьям Ахунова (Советский районный суд Омска) и Ирина Яковенко (мировой судья участка № 86 Куйбышевского районного суда).
Также коллегия удовлетворила заявления о досрочном прекращении полномочий судьи Кировского районного суда Ольги Шульц — с 13 января 2026 года, и мирового судьи участка № 23 Омского судебного района Аллы Новиковой — с 26 февраля 2026 года.
