«Стояла по грудь в воде»: жительница Миасса провалилась в болото по дороге с девичника

Жительница Миасса заблудилась и застряла в болоте, возвращаясь с девичника.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области из болота спасли девушку.

Жительница Миасса возвращалась домой с девичника. Вечеринка удалась, но после нее девушка заблудилась. Она не просто сбилась с дороги, а забрела в болото.

Девушка догадалась позвонить друзьям и объяснить, что стряслось. А потом провалилась в болото еще глубже.

После обращения встревоженных друзей на поиски заблудившейся отправились спасатели.

— Обнаружили девушку, стоящую по грудь в воде, — рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области. — Пострадавшую транспортировали до дома и передали родственникам.