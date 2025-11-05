«Стояла по грудь в воде»: жительница Миасса провалилась в болото по дороге с девичника

В Челябинской области из болота спасли девушку.
Жительница Миасса возвращалась домой с девичника. Вечеринка удалась, но после нее девушка заблудилась. Она не просто сбилась с дороги, а забрела в болото.
Девушка догадалась позвонить друзьям и объяснить, что стряслось. А потом провалилась в болото еще глубже.
После обращения встревоженных друзей на поиски заблудившейся отправились спасатели.
— Обнаружили девушку, стоящую по грудь в воде, — рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области. — Пострадавшую транспортировали до дома и передали родственникам.