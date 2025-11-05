В Казахстане хотят разработать новую методику по ипотечным кредитам

«В этом году ставки по ипотечным кредитам мы снизили еще до 20%, однако в октябре Нацбанк увеличил базовую ставку до 18%, поэтому большинство банков приостановили процесс выдачи ипотечных кредитов. Данную норму до 1 июля 2026 года мы продлили — по снижению ставки до 20%, до этого времени мы разработаем с Нацбанком новую методику, которая будет связана с первоначальной ставкой. Будет утверждена ставка», — добавила глава АРРФР.