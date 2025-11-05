Казахстанский топ-игрок CS Данил «molodoy» Голубенко мышь в цветах национального флага

Для 20-летнего таланта из Семея, компании подготовили эксклюзивную игровую мышь, окрашенную в цвета флага Казахстана.
Molodoy — один из самых ярких новичков 2025 года. В сентябре его команда победила в турнире FISSURE Playground 2 с призовым фондом в 1,25 миллиона долларов, где Данил был признан MVP.
Он не только принес победу, но и вдохновил фанатов, повторив иконический «спящий» кадр Месси с трофеем под флагом РК.
Примечательно, что мышку с нацфлагом подарил крупный бренд и сделал его персонально для Даниила. Сейчас амбиции Даниила простираются к тому, чтобы выиграть мейджор. И эксперты считают, что ничего невозможного в этом нет.