Казахстан усиливает меры по защите прав ребёнка и предотвращению школьных инцидентов

«Анализ трагических инцидентов, произошедших в регионе, показал, что в отдельных школах ответственные сотрудники не уделили должного внимания сигналам со стороны ребёнка. Поэтому директора школ должны нести персональную ответственность за результаты сопровождения детей, находящихся в группе риска. Видеокамеры в образовательных организациях должны быть подключены в режиме реального времени к центрам оперативного управления при полиции и акиматах, а порядок хранения и доступа к видеозаписям должен быть чётко регламентирован законом и направлен на защиту безопасности учащихся», — отметила министр.