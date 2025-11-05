Казахстан усиливает меры по защите прав ребёнка и предотвращению школьных инцидентов

В работе совещания приняли участие министр просвещения Жулдыз Сулейменова, аким области Ерлан Карашокеев, представители Генеральной прокуратуры, депутаты Парламента Республики Казахстан, Уполномоченный по правам ребёнка, акимы районов и руководители образовательных организаций, передает DKNews.kz.
Выступая на совещании, министр Жулдыз Сулейменова подчеркнула, что обеспечение безопасности и благополучия детей является одной из важнейших задач, стоящих перед государством.
«По прямому поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева сегодня в стране проводится комплексная работа не только по укреплению законодательной и правовой базы, но и по усилению мер профилактики правонарушений и механизмов государственного контроля. Требования закона и порядка должны исполняться на местах качественно. Меня не оставили равнодушной факты правонарушений среди детей, произошедшие в последнее время в Жамбылской области. Выражаю благодарность Ерболу Шыракбаевичу за неравнодушие и готовность решать накопившиеся проблемы», — отметила министр просвещения.
Мониторинг, проведённый республиканской рабочей группой в 100 школах региона, показал, что в ряде учебных заведений организация психолого-педагогического сопровождения, воспитательной и профилактической работы носит формальный характер. Так, в планах работы школ не отражены их конкретные меры и потребности обучающихся. Со стороны администрации школ не налажено должное межведомственное взаимодействие при раннем выявлении кризисных ситуаций; системы безопасности, освещение и санитарные узлы не обновлены. В некоторых школах выявлены неработающие QR-коды единого контакт-центра «111».
Министр также акцентировала внимание на необходимости усиления ответственности родителей за воспитание детей. По официальной статистике, ежедневно 76 родителей привлекаются к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, а 395 родителей не контролируют нахождение детей дома в ночное время.
«Эти показатели — тревожный сигнал о том, что ребёнок остаётся без должного внимания со стороны родителей. Работа с родителями требует особого подхода. Мониторинг показал низкую активность родителей в деятельности центров педагогической поддержки», — подчеркнула Жулдыз Сулейменова.
«Анализ трагических инцидентов, произошедших в регионе, показал, что в отдельных школах ответственные сотрудники не уделили должного внимания сигналам со стороны ребёнка. Поэтому директора школ должны нести персональную ответственность за результаты сопровождения детей, находящихся в группе риска. Видеокамеры в образовательных организациях должны быть подключены в режиме реального времени к центрам оперативного управления при полиции и акиматах, а порядок хранения и доступа к видеозаписям должен быть чётко регламентирован законом и направлен на защиту безопасности учащихся», — отметила министр.
Кроме того, на совещании внесены конкретные предложения по проверке технических систем безопасности школ, созданию постоянных рабочих групп и оперативных штабов совместно с правоохранительными органами и родителями, внедрению формата открытой отчётности, а также усилению межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения безопасности детей.
По итогам совещания будет утверждена Региональная совместная дорожная карта по защите прав и безопасности детей, исполнение которой будет находиться под строгим контролем Министерства просвещения.