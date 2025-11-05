Объявлено о завершении поисков омички с сыном

Поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск» сообщил в среду, 5 ноября 2025 года, о завершении поисков 32-летней женщины и 10-летнего мальчика, о чьих поисках стало известно ранее.
«По данным следствия, около 17 часов 2 ноября 2025 года в Омске 32-летняя женщина, лишенная родительских прав, из квартиры дома, похитила своего сына, проживавшего с бабушкой, и увезла в неизвестном направлении», — сообщили в региональном Следкоме.
В региональном СУ СКР заявили, что женщина задержана, ребенка передадут опекуну. Обстоятельства их обнаружения, как и то, где они находились более двух дней, не приводятся.