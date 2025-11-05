Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Актюбинка продала квартиру, сняла сбережения, сдала золото и лишилась всего

Пенсионерка поверила мошенникам, которые представились сотрудниками госорганов, и лишилась квартиры, украшений и сбережений, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Актюбинской области.

Источник: Nur.kz

Как сообщает пресс-служба ведомства, в департамент полиции поступило заявление от пенсионерки, ставшей жертвой телефонных мошенников. Неизвестный позвонил женщине через WhatsApp и представился курьером «Казпочты». Он сообщил, что на ее имя поступила посылка. Под предлогом подтверждения получения звонивший попросил продиктовать SMS-код, пришедший на телефон.

«После этого с потерпевшей связались лица, представившиеся “сотрудниками Министерства юстиции” и “Национального банка Казахстана”. Они сообщили, что якобы с ее банковскими счетами пытаются совершить мошеннические действия, и убедили женщину следовать их “инструкциям” для защиты денег», — рассказали в департаменте полиции. Поверив злоумышленникам, пенсионерка продала квартиру, сняла имеющиеся сбережения, сдала в ломбард золотые украшения и перевела полученные деньги — более 11 миллионов тенге — на указанные ими счета.

По данному факту проводится расследование.