Актюбинка продала квартиру, сняла сбережения, сдала золото и лишилась всего

«После этого с потерпевшей связались лица, представившиеся “сотрудниками Министерства юстиции” и “Национального банка Казахстана”. Они сообщили, что якобы с ее банковскими счетами пытаются совершить мошеннические действия, и убедили женщину следовать их “инструкциям” для защиты денег», — рассказали в департаменте полиции. Поверив злоумышленникам, пенсионерка продала квартиру, сняла имеющиеся сбережения, сдала в ломбард золотые украшения и перевела полученные деньги — более 11 миллионов тенге — на указанные ими счета.