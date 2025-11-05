Минчанка хотела почитать смс в телефоне парня, но заблокировала свой телефон и лишилась денег

После оплаты минчанка получила письмо с программой удаленного доступа. Установить ее она не смогла, а за помощь в настройке с нее потребовали еще примерно 300 рублей. После этого девушке советовали войти в чужой аккаунт. После этого ее собственный телефон оказался заблокирован.