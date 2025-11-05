Минчанка хотела почитать смс в телефоне парня, но заблокировала свой телефон и лишилась денег

Минчанка хотела почитать смс в телефоне парня, но заблокировала свой смартфон. Подробности сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В милицию обратилась 28-летняя жительница Минска, ставшая жертвой мошенников при попытке организовать цифровую слежку за парнем. В соцсетях она нашла рекламу аккаунта, который обещал предоставить удаленный доступ к чужому телефону. Для подтверждения своих возможностей неизвестный отправил девушке ее же геолокацию.
«Та поверила и заплатила 280 рублей, чтобы прочитать смс-сообщения в телефоне своего приятеля, войти в его галерею и мессенджеры», — рассказали в милиции.
После оплаты минчанка получила письмо с программой удаленного доступа. Установить ее она не смогла, а за помощь в настройке с нее потребовали еще примерно 300 рублей. После этого девушке советовали войти в чужой аккаунт. После этого ее собственный телефон оказался заблокирован.
«Девушка перевела неизвестным еще 200 рублей, однако доступ к телефону так и не был восстановлен. Тогда она обратилась в милицию», — отметили в ГУВД.
По указанному факту было заведено уголовное дело.
Тем временем МВД сообщило, что 37-летняя блогер из Гродно с 17-летним сожителем провернула аферу на 1,5 миллиона рублей.
