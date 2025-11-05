В Казахстане хотят ввести единого финансового омбудсмена

«Поскольку такие заемщики, как правило, имеют кредиты в нескольких финансовых организациях — банках и микрофинансовых компаниях, они подают свои заявления и микрофинансовому, и банковскому омбудсменам. Это один и тот же заемщик, но по разным кредитам, и у них разная практика. Сейчас рассмотрение заявлений по проблемной задолженности идет отдельно. В этой связи мы предлагаем, чтобы была единая служба финансового омбудсмена, внутри которой будет разделение — отдельно закреплены микрофинансовый, банковский и страховой омбудсмены. То есть, они сохранятся, но офис будет единый, и будет обеспечен единый порядок рассмотрения заявлений. Если поступит заявление об урегулировании проблемной задолженности от заемщика, то оно будет рассматриваться по единому порядку», — продолжила Мадина Абылкасымова.