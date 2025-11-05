Делегация КТЖ посетила железнодорожные объекты США

Напомним, Norfolk Southern — одна из крупнейших железнодорожных грузовых компаний США, обеспечивающая перевозки на Восточном побережье и соединяющая его с западными магистралями страны. Основана в 1827 году, штаб-квартира расположена в городе Атланта, штат Джорджия. Железнодорожная сеть Norfolk Southern охватывает свыше 31 000 км путей в 22 штатах США. Компания оперирует 44 интермодальными терминалами, 782 промышленными площадками вдоль сети и более чем 50 портовыми логистическими партнерами. Подвижной состав включает свыше 160 000 вагонов (собственных, частных и арендованных), а также парк локомотивов, обслуживающих перевозки промышленных, сельскохозяйственных, энергетических, контейнерных и автомобильных грузов.