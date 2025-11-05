В Хабаровске пройдут соревнования по кибербезопасности

Командные соревнования по кибербезопасности FarEastCTF 2025 для школьников и студентов состоятся 14 ноября во Дворце культуры города Хабаровска, сообщили в Министерстве цифрового развития и связи Хабаровского края. Мероприятие позволит поддержать будущих специалистов ИТ-отрасли, что отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Участники в течение года проходили отборочные испытания. Таким образом, в финале выступят 20 команд по пять человек из Хабаровского края и других регионов России.
Во время соревнований им предстоит за отведенное время решить практические задачи по защите сервисов, анализу инцидентов, криптографии и другим разделам информационной безопасности. Каждое выполненное задание дает «флаг» — код, который приносит баллы. По итогам будут определены победители и призеры среди школьников и студентов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.