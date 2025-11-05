В Омской области случился значительный рост заболеваемости гриппом А/Н3N2

Омское управление Роспотребнадзора привело данные лабораторного мониторинга за 44-ю неделю года (с 27 октября по 2 ноября) о заболеваемости жителей региона. Согласно им, грипп А/H3N2 стал у нас лидером среди циркулирующих вирусов.
Заболеваемость данным гриппом составила 31,6% от общего числа зафиксированных случаев. На втором месте по частоте риновирусы, ими болели в 26,3% выявленных случаев, на третьем далее аденовирусы (15,8%). У бокавирусов и метапневмовирусов по 10,5%, у COVID-19 5,3%.
Ранее, на неделе с 20 по 26 октября, доля гриппа А/H3N2 в массе зафиксированных случаев была в 9,1%, доминировали риновирусы (27,3%). Тем самым произошел сильный рост распространенности данного штамма гриппа.
Областное управление Роспотребнадзора напомнило, что самой эффективной защитой от гриппа является прививка. Также рекомендуется применять меры профилактики в виде масок, мытья руки, использования антисептиков.
Ранее мы сообщали, что в апреле Омская область прошла пик заболеваемости ОРВИ.