В Омской области случился значительный рост заболеваемости гриппом А/Н3N2

Заболеваемость данным гриппом составила 31,6% от общего числа зафиксированных случаев. На втором месте по частоте риновирусы, ими болели в 26,3% выявленных случаев, на третьем далее аденовирусы (15,8%). У бокавирусов и метапневмовирусов по 10,5%, у COVID-19 5,3%.