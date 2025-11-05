Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области случился значительный рост заболеваемости гриппом А/Н3N2

Роспотребнадзор привел данные за неделю с 27 октября по 2 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Омское управление Роспотребнадзора привело данные лабораторного мониторинга за 44-ю неделю года (с 27 октября по 2 ноября) о заболеваемости жителей региона. Согласно им, грипп А/H3N2 стал у нас лидером среди циркулирующих вирусов.

Заболеваемость данным гриппом составила 31,6% от общего числа зафиксированных случаев. На втором месте по частоте риновирусы, ими болели в 26,3% выявленных случаев, на третьем далее аденовирусы (15,8%). У бокавирусов и метапневмовирусов по 10,5%, у COVID-19 5,3%.

Ранее, на неделе с 20 по 26 октября, доля гриппа А/H3N2 в массе зафиксированных случаев была в 9,1%, доминировали риновирусы (27,3%). Тем самым произошел сильный рост распространенности данного штамма гриппа.

Областное управление Роспотребнадзора напомнило, что самой эффективной защитой от гриппа является прививка. Также рекомендуется применять меры профилактики в виде масок, мытья руки, использования антисептиков.

Ранее мы сообщали, что в апреле Омская область прошла пик заболеваемости ОРВИ.