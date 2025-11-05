Сергей Собянин рассказал о дорожных улучшениях на северо-западе Москвы

Москва активно работает над повышением уровня комфорта и безопасности на дорогах. Об этом рассказал в своем блоге Сергей Собянин.
Мэр столицы отметил, что для оперативного решения вопросов, связанных с организацией дорожного движения, в 2017 году была создана специальная служба дорожных кураторов в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Кураторы внимательно отслеживают дорожную обстановку в своих районах, анализируют возникающие проблемы, учитывают появление новых транспортных объектов и собирают пожелания как пешеходов, так и водителей. На основе полученных данных они с помощью современных методов моделирования обновляют схемы движения, обустраивают пешеходные переходы, изменяют правила проезда на перекрестках и т.д.
С начала года в Северо-Западном административном округе было реализовано 35 комплексных проектов, включая 11 пешеходных переходов, девять изменений скоростного режима, два перекрестка с вафельной разметкой, три круговых турбоперекрестка, дополнительные полосы на двух участках автодорог, четыре островка безопасности и четыре полосы для общественного транспорта.
По просьбам жителей района Покровское-Стрешнево был организован пешеходный переход на Сосновой аллее возле дома 80 по Волоколамскому шоссе, что сделало более удобным и безопасным путь к лечебно-реабилитационному центру Минздрава России, Центральной клинической больнице «РЖД-Медицина» и Пантелеимоновскому храму.
Также в Строгине на дублере улицы Маршала Катукова около дома 18 был создан новый пешеходный переход. В этом районе находятся школа, детский сад, центр детского творчества «Строгино», спортивная площадка и торговый центр.
В Митино на дублерах Пятницкого шоссе был снижен максимально разрешенный скоростной режим до 30 км/ч. В этом районе расположено множество общественных объектов, включая станцию метро «Пятницкое шоссе», Крестовоздвиженскую церковь, Музей морского космического флота, детские сады и школы.
Еще одним новшеством стало внедрение инновационной турбированной разметки на перекрестках с круговым движением. Эта разметка позволяет водителям заранее выбирать нужную полосу при въезде на круговой перекресток и выезжать с него в нужном направлении без перестроений. В Москве уже действует 18 таких турбоколец. Например, одно из них расположено в Строгине на пересечении улиц Твардовского, Кулакова и Таллинской. В результате скорость проезда на этом участке увеличилась в среднем на 10%, а количество аварий снизилось на 15%.
Сергей Собянин подчеркнул, что каждый реализованный проект способствует улучшению дорожного движения и решению конкретных проблем.