Сергей Собянин рассказал о дорожных улучшениях на северо-западе Москвы

Еще одним новшеством стало внедрение инновационной турбированной разметки на перекрестках с круговым движением. Эта разметка позволяет водителям заранее выбирать нужную полосу при въезде на круговой перекресток и выезжать с него в нужном направлении без перестроений. В Москве уже действует 18 таких турбоколец. Например, одно из них расположено в Строгине на пересечении улиц Твардовского, Кулакова и Таллинской. В результате скорость проезда на этом участке увеличилась в среднем на 10%, а количество аварий снизилось на 15%.