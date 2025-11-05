Сергей Усольцев, исчезнувший с семьей в тайге, мог отказаться от помощи

64-летний Сергей Усольцев, бесследно пропавший вместе с женой и пятилетней дочерью в тайге, мог несколько раз отказаться от предложенной помощи. Такую версию в среду, 5 ноября, высказали жители населенных пунктов, находящихся близко к месту пропажи семьи.
По их словам, глава семейства был опытным таежником. Из-за этого он мог отказаться от помощи даже в том случае, если семью обнаружили.
Они также напомнили о судьбе 67-летнего Владимира Шатыгина, который пропал в Красноярском крае в 2019 году. Тогда мужчина в течение нескольких недель после пропажи встречал рыбаков, охотников и туристов.
— Ему предлагали помочь, но он говорил, что сам выйдет. Его встречали и местные жители, спустя две недели после пропажи случай был. Спустя месяц перестал выходить к людям. Так и не нашли, но у него была деменция, — цитирует одного из жителей Aif.ru.
Бесследно исчезнувшая в красноярской тайге семья Усольцевых все еще может быть жива. Алтайский егерь Сергей Усик предположил, где могут находиться пропавшие.