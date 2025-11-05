В городскую больницу Шадринска в Курганской области поступил аппарат МРТ

Магнитно-резонансный томограф поступил в городскую больницу Шадринска в Курганской области при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.
«Магнитно-резонансная томография (МРТ) является одним из наиболее информативных методов диагностики, позволяющим визуализировать внутренние структуры организма с высокой степенью детализации. Внедрение данного оборудования существенно расширит диагностические возможности медицинского учреждения и позволит более эффективно выявлять и лечить различные заболевания. До конца текущего года аппарат будет введен в эксплуатацию», — отметил исполняющий обязанности главного врача Шадринской городской больницы Сергей Гордеенок.
Учреждение не только оснащают новым оборудованием, но и ремонтируют. Ранее в больнице обновили отделения дневного стационара и стоматологии, а также травмпункт.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.