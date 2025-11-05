Ричмонд
Добровольцам из отряда «БАРС-16» вручили госнаграды в зоне СВО

Бойцы отличились проявленными мужеством и героизмом.

Источник: Аргументы и факты

Добровольцы из отряда «БАРС-16», действующего в составе группировки войск «Южная», получили государственные и ведомственные награды за успешные боевые действий в зоне СВО, сообщило Минобороны РФ.

Церемонию награждения приурочили ко Дню народного единства. Медали бойцам, проявившим мужество и героизм, в одном из тыловых районов проведения спецоперации вручил представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Туляганов, отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны РФ Андрей Белоусов вручил ряду военнослужащих, которые проявили мужество и героизм во время СВО, «Золотые Звезды» Героев России.

