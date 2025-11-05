В Ярославле отремонтировали детскую школу искусств № 8

Ремонт детской школы искусств № 8 провели в Ярославле при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в организационно-информационной службе мэрии.
Помимо работ внутри здания специалисты также обновили фасад. Для развития творческого потенциала детей учреждение получило новые музыкальные инструменты. Среди них — пианино, рояль и домры.
«Воспитанники школы искусств № 8 регулярно принимают участие в конкурсах и фестивалях городского, регионального и всероссийского уровней. Это очень хорошие показатели. Я уверена, новые инструменты, литература и атмосфера откроют возможности для еще больших достижений», — поделилась начальник управления культуры мэрии города Ярославля Ольга Каюрова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.