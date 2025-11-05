Лекарства подешевели в Казахстане

Гепар комп. Хеель — препарат, который применяют для лечения заболеваний печени. Ревмоксикам — противовоспалительное средство, которое часто используют при артрите и других болезнях суставов. Цефяпс — антибактериальный препарат широкого спектра действия, который может применяться, например, при менингите. ВАЛМАК-Н — лекарство, используемое для снижения высокого артериального давления (гипертензии) и защиты сердца. Зитмак — антибиотик, который назначают при различных бактериальных инфекциях (дыхательных путей, кожи и других).