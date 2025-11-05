Лекарства подешевели в Казахстане

Комитет медицинского и фармацевтического контроля (КМФК) проанализировал цены на 50 самых востребованных препаратов из пяти групп (противовирусные, противовоспалительные, антибактериальные, сердечно-сосудистые и для ЖКТ). Наиболее заметно подешевели следующие лекарства:
Гепар комп. Хеель — препарат, который применяют для лечения заболеваний печени. Ревмоксикам — противовоспалительное средство, которое часто используют при артрите и других болезнях суставов. Цефяпс — антибактериальный препарат широкого спектра действия, который может применяться, например, при менингите. ВАЛМАК-Н — лекарство, используемое для снижения высокого артериального давления (гипертензии) и защиты сердца. Зитмак — антибиотик, который назначают при различных бактериальных инфекциях (дыхательных путей, кожи и других).
Минздрав заявил, что продолжит следить за ценами, чтобы казахстанцы могли покупать безопасные и качественные лекарства по справедливой стоимости.
Сейчас предельные цены утверждены почти на 5 тыс. торговых наименований. Еще около 2 тыс. безрецептурных препаратов выведены из госрегулирования и продаются по рыночным ценам, но их стоимость постоянно проверяется уполномоченным органом.
Минздрав добавил, что о нарушениях при продаже лекарств можно сообщить через мобильные приложения DariKZ и Naqty Оnim, а также обратившись в региональные департаменты КМФК.
В середине октября Ассоциация поддержки и развития фармдеятельности заявила, что в казахстанских аптеках стало на четверть меньше лекарств. При этом количество препаратов до 1 тыс. тенге сократилось на треть. Их заменяют более дорогие дженерики.