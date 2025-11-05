Ричмонд
Ребенка погибшего участника СВО лишили выплат на Урале

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) семье погибшего участника спецоперации пришлось через суд добиваться выплаты в размере 1,5 миллиона рублей, предназначенной ребенку военнослужащего.

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) семье погибшего участника спецоперации пришлось через суд добиваться выплаты в размере 1,5 миллиона рублей, предназначенной ребенку военнослужащего. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру региона.

Мать ребенка изначально обратилась за социальной поддержкой, однако получила отказ. В управлении социальной политики объяснили это тем, что женщина пропустила установленный законом срок обращения — 12 месяцев с момента гибели участника спецоперации.

После этого вдова обратилась в прокуратуру. Правоохранители провели проверку и подали иск в суд, потребовав восстановить пропущенный срок и назначить выплату.

Суд удовлетворил требования, и семья получила положенные 1,5 миллиона рублей.