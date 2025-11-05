Ребенка погибшего участника СВО лишили выплат на Урале

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) семье погибшего участника спецоперации пришлось через суд добиваться выплаты в размере 1,5 миллиона рублей, предназначенной ребенку военнослужащего. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру региона.