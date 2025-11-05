В тувинском селе Чаа-Холь оборудовали современную детскую площадку

Современная детская игровая площадка открылась в селе Чаа-Холь в Республики Тыве при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Чаа-Хольского района.
На новом общественном пространстве установили горки, качели, песочницу и скамейки. Еще там разместили QR-код, с помощью которого можно узнать дату создания площадки и правила ее эксплуатации, а также прочитать сведения о материалах, используемых при изготовлении игровых элементов.
«Открытие новой детской игровой площадки стало настоящим праздником для жителей села Чаа-Холь. Теперь в распоряжение детей предоставлено безопасное и современное пространство для игр и развития, которое способствует укреплению социальной инфраструктуры района», — добавили в администрации.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.