В тувинском селе Чаа-Холь оборудовали современную детскую площадку

На новом общественном пространстве установили горки, качели, песочницу и скамейки. Еще там разместили QR-код, с помощью которого можно узнать дату создания площадки и правила ее эксплуатации, а также прочитать сведения о материалах, используемых при изготовлении игровых элементов.