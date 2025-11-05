В Омске женщина похитила 10-летнего ребёнка

По версии следствия, 2 ноября около 17:00 в Омске 32-летняя женщина, ранее лишённая родительских прав, похитила своего 10-летнего сына из квартиры дома, расположенного по улице 70 лет Октября, где мальчик проживал с бабушкой. После этого женщина увезла ребёнка в неизвестном направлении.