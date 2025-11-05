В Омске женщина похитила 10-летнего ребёнка

СУ СК России по Омской области проводит расследование уголовного дела о похищении ребенка.
По версии следствия, 2 ноября около 17:00 в Омске 32-летняя женщина, ранее лишённая родительских прав, похитила своего 10-летнего сына из квартиры дома, расположенного по улице 70 лет Октября, где мальчик проживал с бабушкой. После этого женщина увезла ребёнка в неизвестном направлении.
В настоящее время сотрудники Следственного комитета и полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения женщины и ребёнка, а также всех обстоятельств случившегося.
Следственное управление обращается к жителям региона с просьбой: если вам известно местонахождение разыскиваемых, просьба незамедлительно сообщить по телефонам: 102 (полиция) или 123 — телефонная линия СК России «Ребёнок в опасности!».