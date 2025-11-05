Ричмонд
АНО «Евразия» проведет кинофорум «Эхо “Евразия-Кинофест” в Ташкенте

В МПЦ Sputnik Узбекистан расскажут о данном мероприятии, направленном на поддержку молодых талантов и развитие профессионального сообщества в странах Евразийского экономического союза.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится пресс-конференция, посвященная старту кинофорума «Эхо “Евразия-Кинофест”» в Ташкенте.

Мероприятие пройдет 7 ноября в 15.00 по ташкентскому времени.

Участники:

режиссер Джаник Файзиев;

художественный руководитель Международного фестиваля кино стран Евразии «Евразия-Кинофест» Сергей Новожилов;

руководитель Департамента межкультурных программ и международных проектов АНО «Евразия» Вячеслав Матвейчук.

Кинофорум направлен на поддержку молодых талантов и развитие профессионального сообщества в странах ЕАЭС.

К участию в пресс-конференции приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:

+998971907178.

@alisherakimbaev.

a.akimbaev@sputniknews.com.

Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.