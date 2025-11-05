АНО «Евразия» проведет кинофорум «Эхо “Евразия-Кинофест” в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится пресс-конференция, посвященная старту кинофорума «Эхо “Евразия-Кинофест”» в Ташкенте.
Мероприятие пройдет 7 ноября в 15.00 по ташкентскому времени.
Участники:
режиссер Джаник Файзиев;
художественный руководитель Международного фестиваля кино стран Евразии «Евразия-Кинофест» Сергей Новожилов;
руководитель Департамента межкультурных программ и международных проектов АНО «Евразия» Вячеслав Матвейчук.
Кинофорум направлен на поддержку молодых талантов и развитие профессионального сообщества в странах ЕАЭС.
К участию в пресс-конференции приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
+998971907178.
@alisherakimbaev.
a.akimbaev@sputniknews.com.
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.