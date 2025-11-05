Ричмонд
В Вологодской области с начала года высадили 131 тысячу деревьев

Центральное мероприятие акции прошло вблизи села Минькино.

Около 400 жителей Вологодской области с начала года приняли участие в акции «Сохраним лес», которая проводится при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Они высадили 131 тысячу деревьев, сообщили в министерстве лесного комплекса региона.

«В текущем году на территории региона в рамках акции было высажено более 131 тысячи деревьев на площади около 67 гектаров. Посадки проходили как в населенных пунктах, так и в лесном фонде», — отметили в ведомстве.

Центральное мероприятие акции прошло в лесном фонде Грязовецкого округа вблизи села Минькино. Там было высажено около 4 тысяч сеянцев ели на площади 2 гектара.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.