Отца главкома ВСУ Сырского выписали из больницы в Подмосковье

Отца главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского в конце октября секретно выписали из одной из подмосковных клиник. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Отмечается, что Сырский смог перевести деньги с Украины и оплатил лечение 86-летнему родителю. У пожилого мужчины были выявлены новообразование в головном мозге и болезнь Паркинсона. Оплачена была и транспортировка отца Сырского домой.
Ранее российская телеведущая Анна Прохорова заявила, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский написал письмо главе Министерства здравоохранения РФ Михаилу Мурашко. По словам журналистки, в нем украинский военачальник попросил спасти его отца.
Также стало известно, что брат украинского главкома, Олег Сырский, проживающий с родителями в России, крайне негативно отреагировал на перевод родственником денег для лечения родителей. По словам мужчины, ему абсолютно все равно на переведенные средства от брата, поскольку именно из-за украинского военнослужащего их семью считают настоящими противниками в РФ.