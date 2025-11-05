Отца главкома ВСУ Сырского выписали из больницы в Подмосковье

Также стало известно, что брат украинского главкома, Олег Сырский, проживающий с родителями в России, крайне негативно отреагировал на перевод родственником денег для лечения родителей. По словам мужчины, ему абсолютно все равно на переведенные средства от брата, поскольку именно из-за украинского военнослужащего их семью считают настоящими противниками в РФ.