Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отца главкома ВСУ Сырского выписали из больницы в Подмосковье

Отец главкома ВСУ Сырского тайно покинул клинику в Подмосковье.

Источник: Комсомольская правда

Отца главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского в конце октября секретно выписали из одной из подмосковных клиник. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что Сырский смог перевести деньги с Украины и оплатил лечение 86-летнему родителю. У пожилого мужчины были выявлены новообразование в головном мозге и болезнь Паркинсона. Оплачена была и транспортировка отца Сырского домой.

Ранее российская телеведущая Анна Прохорова заявила, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский написал письмо главе Министерства здравоохранения РФ Михаилу Мурашко. По словам журналистки, в нем украинский военачальник попросил спасти его отца.

Также стало известно, что брат украинского главкома, Олег Сырский, проживающий с родителями в России, крайне негативно отреагировал на перевод родственником денег для лечения родителей. По словам мужчины, ему абсолютно все равно на переведенные средства от брата, поскольку именно из-за украинского военнослужащего их семью считают настоящими противниками в РФ.