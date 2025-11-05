Глава МАГАТЭ заявил, что у Ирана остался почти весь обогащённый уран

Практически всё количество обогащенного урана, которое было у Ирана во время ударов со стороны Израиля и США, по-прежнему находится в республике, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
«Ущерб (от атак на иранские ядерные объекты — прим. ред.) был огромным, но, по нашим оценкам, большая часть, если не весь уран, обогащенный до 60%, а также до 20%, 5% и 2%, всё ещё там», — сказал он в беседе с газетой Financial Times.
Гросси уточнил, что МАГАТЭ не связывает наличие этого материала у Ирана с какими-либо планами. Вместе с тем, по словам главы организации, хранение урана с высоким уровнем обогащения, который близок к оружейному, «вызывает беспокойство».
Напомним, 2 ноября иранский президент Масуд Пезешкиан на встрече с представителями атомной промышленности Ирана заявил, что республика восстановит ядерные объекты, которые были атакованы Израилем и США в июне. После этих ударов постпред Тегерана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что его страна никогда не остановит производство обогащенного урана.