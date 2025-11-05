Глава МАГАТЭ заявил, что у Ирана остался почти весь обогащённый уран

«Ущерб (от атак на иранские ядерные объекты — прим. ред.) был огромным, но, по нашим оценкам, большая часть, если не весь уран, обогащенный до 60%, а также до 20%, 5% и 2%, всё ещё там», — сказал он в беседе с газетой Financial Times.