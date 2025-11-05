Британке удалось сбежать от насильника-иностранца, пытавшегося ее задушить

Жительница британского Кардиффа смогла вырваться от насильника-иностранца, Фаваза Альсамау, который пытался ее задушить, материал из The Sun перевел aif.ru.
Как выяснило следствие, насильник следовал за 21-летней девушкой из ночного клуба, когда она зашла под мост, он напал на нее, стал душить и совершать насильственные действия сексуального характера. Пострадавшая смогла вырваться и убежать.
Альсамау задержали силовики.
Ньюпортский королевский суд признал мужчину виновным в сексуальном насилии и удушении.
«Это было ужасное нападение на одинокую женщину в Кардиффе. Она имела право идти домой одна ночью, не опасаясь нападения с твоей стороны, хищник. Вы говорите, что вы практикующий мусульманин, но ваше поведение той ночью ставит под сомнение вашу веру», — заявила при вынесении приговора судья Селия Хьюз.
Скорее всего, Альмасау предстоит депортация в Сирию.
Ранее в Британии арестовали 19 человек за изнасилования и торговлю детьми.