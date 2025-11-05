Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британке удалось сбежать от насильника-иностранца, пытавшегося ее задушить

Проситель убежища преследовал девушку по пути из ночного клуба, а затем напал на нее.

Жительница британского Кардиффа смогла вырваться от насильника-иностранца, Фаваза Альсамау, который пытался ее задушить, материал из The Sun перевел aif.ru.

Как выяснило следствие, насильник следовал за 21-летней девушкой из ночного клуба, когда она зашла под мост, он напал на нее, стал душить и совершать насильственные действия сексуального характера. Пострадавшая смогла вырваться и убежать.

Альсамау задержали силовики.

Ньюпортский королевский суд признал мужчину виновным в сексуальном насилии и удушении.

«Это было ужасное нападение на одинокую женщину в Кардиффе. Она имела право идти домой одна ночью, не опасаясь нападения с твоей стороны, хищник. Вы говорите, что вы практикующий мусульманин, но ваше поведение той ночью ставит под сомнение вашу веру», — заявила при вынесении приговора судья Селия Хьюз.

Скорее всего, Альмасау предстоит депортация в Сирию.

Ранее в Британии арестовали 19 человек за изнасилования и торговлю детьми.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше