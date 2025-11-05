Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приставы против должника: как взыскали 8 миллионов в Черняховске

В Черняховске судебные приставы провели масштабную операцию по взысканию крупной задолженности.

Источник: Бизнес-Калининград

Речь шла о 7,8 млн рублей, которые местная фирма должна была поставщику электротехнического оборудования из Твери.

Тверская компания выполнила свои обязательства, отгрузив товар в Калининградскую область, но так и не дождалась оплаты. После решения суда в дело вступили приставы Черняховского района. Они мгновенно арестовали счета организации и наложили запрет на регистрационные действия на три автомобиля должника — LADA LARGUS и два грузовика.

Эффект не заставил себя ждать. Приставы лично посетили офис компании и разъяснили руководству, что следующий шаг — полный арест и изъятие транспорта. Осознав серьезность намерений службы, должник немедленно перевел всю требуемую сумму.

Но история на этом не закончилась — компания также была вынуждена оплатить исполнительский сбор в 530 тысяч рублей за просрочку платежа. Только после этого с предприятия были сняты все ограничения, сообщили в УФССП по Калининградской области.