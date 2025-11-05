В Иркутске открыли «Аллею Памяти» на площади Декабристов

В этом году площадь Декабристов была благоустроена в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни». На эти цели было выделено 80,4 миллиона рублей. Средства для проекта поступили из федерального, областного и городского бюджетов. Жители сами выбрали это место для благоустройства, проголосовав за нее во Всероссийском конкурсе, который проводил Минстрой России.