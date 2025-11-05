В Иркутске открыли «Аллею Памяти» на площади Декабристов

В Иркутске на площади Декабристов открыли «Аллею Памяти». Память о городских жителях, отдавших жизнь за Родину, увековечена в обновленном мемориале. Его украшают две стелы с четырьмя бронзовыми барельефами и трехфигурная скульптурная композиция «Дед, Отец, Сын».
В общественном пространстве также обновили покрытие, сделали пешеходные дорожки, наружное освещение, поставили диваны-качели, скамейки, урны и клумбы.
— Символично, что мы открываем Аллею Памяти в День народного единства. Сегодня мы можем выстоять и победить в борьбе с Западом только вместе: сохраняя единство и сплоченность, сберегая историю нашей страны и духовно-нравственные ценности наших народов, — подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
В этом году площадь Декабристов была благоустроена в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни». На эти цели было выделено 80,4 миллиона рублей. Средства для проекта поступили из федерального, областного и городского бюджетов. Жители сами выбрали это место для благоустройства, проголосовав за нее во Всероссийском конкурсе, который проводил Минстрой России.