В Кубани стартовала трехдневная рабочая неделя с 5 по 7 ноября

Такой необычный график связан с переносом выходного дня с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября, что обеспечило длинные праздничные выходные в честь Дня народного единства 4 ноября. Из-за этого предыдущая рабочая неделя стала шестидневной, а сейчас россиян ждет короткий трудовой период перед следующими выходными. Следующий раз сокращенная неделя ожидается в конце декабря, перед новогодними праздниками.