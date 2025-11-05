Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кубани стартовала трехдневная рабочая неделя с 5 по 7 ноября

В России стартовала трехдневная рабочая неделя — жители страны будут работать всего с 5 по 7 ноября включительно.

Источник: Новая Кубань

Такой необычный график связан с переносом выходного дня с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября, что обеспечило длинные праздничные выходные в честь Дня народного единства 4 ноября. Из-за этого предыдущая рабочая неделя стала шестидневной, а сейчас россиян ждет короткий трудовой период перед следующими выходными. Следующий раз сокращенная неделя ожидается в конце декабря, перед новогодними праздниками.