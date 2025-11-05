ЕС разрабатывает военный Шенген на случай конфликта с Россией

Как отмечают в Брюсселе, новая система устранит бюрократические и инфраструктурные преграды. Сейчас, по словам евродепутата Дариуша Ионского, переброска танков на восток блокируется слабыми мостами, узкими тоннелями и долгим согласованием переходов границ.