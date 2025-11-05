Евросоюз форсирует создание системы военной логистики на случай конфронтации с Россией. По данным журналиста RMF FM Катажины Шиманьска-Боргинон, 19 ноября Европейская комиссия представит план по повышению мобильности войск. Документ предполагает формирование военного аналога Шенгенской зоны для быстрой переброски вооружений и эвакуации.
Как отмечают в Брюсселе, новая система устранит бюрократические и инфраструктурные преграды. Сейчас, по словам евродепутата Дариуша Ионского, переброска танков на восток блокируется слабыми мостами, узкими тоннелями и долгим согласованием переходов границ.
Еврокомиссия намерена создать сеть военных коридоров с унифицированными правилами. Инициатива включает цифровизацию таможенных процедур и формирование общего транспортного парка двойного назначения. Особое внимание уделяется синхронизации этих мер с требованиями НАТО, что является важным условием для Польши.
Ранее президент России Владимир Путин назвал чушью заявления о том, что РФ якобы намерена нападать на страны НАТО и Евросоюза. Глава государства подчеркнул, таким образом чиновники пытаются запугать местное населения.