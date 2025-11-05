Ричмонд
ЕС разрабатывает военный Шенген на случай конфликта с Россией

Европа хочет создать военный Шенген для быстрой переброски вооружений.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз форсирует создание системы военной логистики на случай конфронтации с Россией. По данным журналиста RMF FM Катажины Шиманьска-Боргинон, 19 ноября Европейская комиссия представит план по повышению мобильности войск. Документ предполагает формирование военного аналога Шенгенской зоны для быстрой переброски вооружений и эвакуации.

Как отмечают в Брюсселе, новая система устранит бюрократические и инфраструктурные преграды. Сейчас, по словам евродепутата Дариуша Ионского, переброска танков на восток блокируется слабыми мостами, узкими тоннелями и долгим согласованием переходов границ.

Еврокомиссия намерена создать сеть военных коридоров с унифицированными правилами. Инициатива включает цифровизацию таможенных процедур и формирование общего транспортного парка двойного назначения. Особое внимание уделяется синхронизации этих мер с требованиями НАТО, что является важным условием для Польши.

Ранее президент России Владимир Путин назвал чушью заявления о том, что РФ якобы намерена нападать на страны НАТО и Евросоюза. Глава государства подчеркнул, таким образом чиновники пытаются запугать местное населения.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше