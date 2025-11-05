Три новые овцефермы на 36 тысяч голов запустили в Белой Калитве

В Белой Калитве завершили строительство трех объектов овцекомплекса. Проверка показала, что постройки соответствуют всем требованиям проектной документации, говорится в телеграм-канале региональной службы Госстройнадзора.
Речь идет о площадках разведению овец: «Белокалитвинский-1», «Белокалитвинский-2» и «Белокалитвинский-3». Производственная мощность предприятия — 36 тысяч голов в год. Единовременно на предприятии содержатся 12,6 тысячи ягнят.
Также специалисты Госстройнадзора проконтролировали состояние возведенной откормочной площадки овцекомплеска. Одновременно на ней могут питаться тысячи сельхозживотных, это ключевой элемент производственной цепочки.
