Безработные россияне начали находить новую должность с рекордной скоростью

Безработные россияне стали рекордно быстро находить работу — теперь на ее поиск в среднем уходит около пяти месяцев. Соответствующая информация следует из данных Росстата.
Ведомство привело статистику средней продолжительности поиска работы с 2009 года. В то время он занимал в среднем 7,4 месяца. До 2019 года показатель находился в районе семи-восьми месяцев.
С 2023 года трудоустройство занимает у россиян уже менее шести месяцев. В этом году на поиск работы уходит еще меньше времени — 5,1 месяца в среднем за январь — сентябрь, передает РИА Новости.
Многие говорят о том, что зумеры быстро устают от работы, из-за чего уходят в микропенсии: едут на море, отдыхают или меняют карьерные траектории. Заместитель председателя Комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев раскритиковал подобное мнение.
На рынке труда России появилась новая тенденция — стало популярным явление quiet cracking, когда сотрудники продолжают выполнять свои задачи, однако делают это без особого энтузиазма, потому что не чувствуют поощрения со стороны руководства.