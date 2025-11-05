В Кирове оборудовали новую площадку ГТО

Новую площадку ГТО оборудовали в Кочуровском парке Кирова, сообщили в управлении массовых коммуникаций Кировской области. Создание условий для занятий спортом — это одна из целей госпрограммы «Спорт России».
На новом пространстве разместили различные конструкции, с помощью которых можно не только готовиться к сдаче нормативов ГТО, но и поддерживать физическую форму и вести здоровый образ жизни. Например, там есть турники, тренажеры, место для прыжков в длину и многое другое.
В правительстве региона отметили, что площадки ГТО действуют во всех муниципальных образованиях области. В 2025 году их число увеличится еще на шесть.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.