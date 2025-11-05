Нижегородский ЗАГС открывает новые площадки для регистрации брака

С середины ноября для брачующихся станут доступны два филиала Нижегородского государственного художественного музея — «Дом Сироткина» и «Дом губернатора».
Недавно, накануне Дня народного единства, нижегородцы Павел и Анастасия Рябинины зарегистрировали брак на фоне картины Константина Маковского «Воззвание Минина», которая является экспонатом Нижегородского государственного художественного музея. Руководитель Главного управления ЗАГС Ольга Краснова отметила, что выбор такой исторической площадки сделает союз молодоженов особенно крепким, укрепляя единство семей и поколений.
Помимо этого, выездные торжества уже проходят на смотровой площадке Спасо-Преображенской колокольни, в Нижегородском кремле, у Манежа, на верхней станции Кремлевского фуникулера, в усадьбе Рукавишниковых, «Планетарии 1» в парке «Швейцария», а также на спортивных объектах — Дворце спорта «Нагорный», стадионе «Совкомбанк Арена» и колесе обозрения «НиНо».
