Воронежцы 5 ноября увидят главное суперлуние 2025 года

Главное суперлуние 2025 года смогут наблюдать жители Воронежской области уже сегодня вечером. Луна окажется на минимальном расстоянии от Земли, потому будет казаться особенно большой и особенно яркой.

Таких событий в нынешнем году три. Суперлуние уже можно было наблюдать в октябре и можно будет — в начале декабря. Однако именно нынешнее считается самым зрелищным.

Максимальное сближение с Землей на расстояние 356 832 км произойдет в ночь на четверг, 6 ноября, в 01.30. В этот период лунный диск будет выглядеть на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно.

Астрономы рекомендуют выбирать для наблюдения места с минимальной засветкой и надеяться на ясную погоду. Несмотря на то, то понять разницу удастся и невооруженным глазом, любители астрономии советуют использовать телескопы или фотоаппараты с длиннофокусными объективами для наилучшего обзора.