Россияне смогут наблюдать суперлуние в ночь на 6 ноября

Жители Земли смогут наблюдать суперлуние в ночь на четверг, 6 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.
Там отметили, что это будет одним из самых крупных полнолуний в этом году.
Астрономы сообщили, что в эту ночь Луна окажется близко к Земле и примет фазу полнолуния практически одновременно с прохождением перигея своей орбиты.
Фаза полнолуния наступит 5 ноября в 16:20 по московскому времени, а минимальную дистанцию между планетой и ее спутником зафиксируют 6 ноября в 1:30 ночи. Расстояние между Землей и Луной составит около 357 километров.
— Наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем орбиты Луны — явления Суперлуния — произойдет 5 ноября, — передает Telegram-канал планетария.
Первое суперлуние в году наблюдалось в ночь на 7 октября — из-за увеличения размеров спутника Земли на 6,6 процента за ней можно было наблюдать без каких-либо приборов.
Вечером 7 сентября москвичи могли увидеть лунное затмение — оно началось около 20:00. Сначала тень Земли начала перекрывать спутник, а потом Луна полностью погрузилась в нее. Общая продолжительность затмения составила около трех с половиной часов, а вместе с полутеневыми фазами — более пяти.