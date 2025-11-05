Россияне смогут наблюдать суперлуние в ночь на 6 ноября

Вечером 7 сентября москвичи могли увидеть лунное затмение — оно началось около 20:00. Сначала тень Земли начала перекрывать спутник, а потом Луна полностью погрузилась в нее. Общая продолжительность затмения составила около трех с половиной часов, а вместе с полутеневыми фазами — более пяти.