В городе Никольске Пензенской области установили арт-объект «Стеклодув»

Новый арт-объект «Стеклодув» установили в городе Никольске в Пензенской области при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма региона.
«Уникальность Никольска известна далеко за пределами нашего региона. Никольск на сегодняшний день — это то место, где можно посмотреть на уникальные музейные экспонаты, а самое важное — здесь остались производственные площадки, на которых создаются стеклянные произведения искусства. Несомненно, необходимо было посвятить скульптуру тем людям, чьими руками они создаются», — рассказал заместитель министра культуры и туризма области Ильдар Мавлюдов.
Арт-объект стоит у Музея стекла и хрусталя. Создал изваяние скульптор Владимир Трулов из Пензы. Чтобы монумент получился достоверным, автор посещал стекольные производства в городе.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.