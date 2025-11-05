В городе Никольске Пензенской области установили арт-объект «Стеклодув»

«Уникальность Никольска известна далеко за пределами нашего региона. Никольск на сегодняшний день — это то место, где можно посмотреть на уникальные музейные экспонаты, а самое важное — здесь остались производственные площадки, на которых создаются стеклянные произведения искусства. Несомненно, необходимо было посвятить скульптуру тем людям, чьими руками они создаются», — рассказал заместитель министра культуры и туризма области Ильдар Мавлюдов.