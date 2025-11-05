Женщину оштрафовали на 116 тысяч рублей из-за кота, гулявшего по двору соседа

Жительница французского региона Эро была шокирована крупным штрафом за своего домашнего кота. Суд обязал женщину выплатить 1250 евро (приблизительно 116 тысяч рублей) после того, как животное неоднократно проникало на территорию соседей. Об этом пишет Oddity Central.
Конфликт разгорелся после жалобы соседки, которая обратила внимание на частые визиты рыжего кота по имени Реми на ее участок. В иске были указаны такие претензии, как следы лап на штукатурке, следы мочи на одеяле и фекалии в саду. Суд удовлетворил требования истицы и назначил хозяйке животного, Доминик, денежный штраф. Дополнительно было установлено условие о новых штрафных санкциях в случае повторного проникновения кота через забор.
Сама Доминик рассказала изданию, что была потрясена полученным судебным уведомлением. С момента вынесения решения она вынуждена постоянно держать Реми в доме. По ее словам, кот набрал лишний вес и проявляет агрессию из-за вынужденного заточения. Женщина опасается выпускать питомца даже в собственный сад, поскольку он может перепрыгнуть через ограждение.
70-летняя владелица кота отмечает, что соседка не предоставила неопровержимых доказательств виновности именно Реми, особенно учитывая наличие других кошек в округе. Однако этот аргумент не убедил судью.
История получила продолжение — Доминик снова вызвана в суд, рассмотрение дела состоится в декабре. Поводом стало новое предполагаемое нарушение кота. На этот раз женщине грозит штраф в размере 2000 евро (186 тысяч рублей).
В России, между тем, разработали новый законопроект, который обяжет владельцев домашних животных убирать за ними в местах общего пользования многоквартирных домов. Поправки планируется внести в действующий федеральный закон об ответственном обращении с животными.