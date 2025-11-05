Женщину оштрафовали на 116 тысяч рублей из-за кота, гулявшего по двору соседа

Конфликт разгорелся после жалобы соседки, которая обратила внимание на частые визиты рыжего кота по имени Реми на ее участок. В иске были указаны такие претензии, как следы лап на штукатурке, следы мочи на одеяле и фекалии в саду. Суд удовлетворил требования истицы и назначил хозяйке животного, Доминик, денежный штраф. Дополнительно было установлено условие о новых штрафных санкциях в случае повторного проникновения кота через забор.