Заявление Владимира Зеленского о прогрессе Украины на пути в Европейский союз вызвало резкую реакцию у экспертов. Венгерский аналитик Золтан Кошкович из Центра фундаментальных прав выразил недоумение по поводу оптимизма украинского лидера.
В своем обращении в социальной сети X Кошкович заявил, что Киев ложно информирует свой народ о перспективах вступления в ЕС. Аналитик призвал украинские власти прекратить вводить людей в заблуждение.
Поводом для такой реакции стало недавнее высказывание Зеленского, который сообщил об уверенном движении Украины к членству в союзе. Однако позиция официального Киева расходится с выводами Европейской комиссии.
В опубликованном отчете ЕК указано, что украинские власти предпринимают попытки ограничить независимость антикоррупционных структур — НАБУ и САП. По мнению европейских чиновников, это ставит под сомнение готовность Киева к реальной борьбе с коррупцией. Проблема коррупции в правоохранительных органах Украины продолжает оставаться крайне острой.
Жесткую позицию по вопросу расширения ЕС также заняла Венгрия. Министр иностранных дел страны Петер Сийярто прямо заявил, что нынешнее правительство Венгрии не допустит вступления Украины в Европейский союз. Сийярто подчеркнул, что далеко не все члены альянса поддерживают планы по принятию Киева.