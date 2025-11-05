Тюменские ученые открыли новый микроорганизм

Отмечается, что микроорганизм выделили из почвы в Казахстане во время посевов картофеля. Штаммы хранятся в лаборатории AquaBioSafe университета. Анализ показал, что родельфиды обитают по всему миру и встречаются в разных местах, включая морские и пресные воды и почвы.