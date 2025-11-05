«Называл сынком»: Игорь Николаев тяжело воспринял смерть Юрия Николаева

«Человек, который всю жизнь называл меня “сынок”, а я его “папа”, просто потому что я Юрьевич, потому что с ним связано огромное количество совместных гастролей, съемок, поездок, душевных нeзабываемых моментов… Юрочка, ты долго болел, но боролся и верил, что смoжешь вернуться к зрителям», — написал Николаев.