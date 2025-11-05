«Называл сынком»: Игорь Николаев тяжело воспринял смерть Юрия Николаева

Смерть телеведущего Юрия Николаева стала тяжёлым ударом для композитора Игоря Николаева. Их связывали десятилетия дружбы, и артист признался, что чувствует себя так, словно потерял родного человека.
Певец опубликовал прощальное обращение на своей странице в социальной сети.
«Человек, который всю жизнь называл меня “сынок”, а я его “папа”, просто потому что я Юрьевич, потому что с ним связано огромное количество совместных гастролей, съемок, поездок, душевных нeзабываемых моментов… Юрочка, ты долго болел, но боролся и верил, что смoжешь вернуться к зрителям», — написал Николаев.
Напомним, Юрий Николаев скончался 4 ноября после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.
Телеведущий ранее признавался, что испытывал страх, но сохранял твердое желание победить болезнь. Несмотря на рекомендации врачей, он не отказался от вредных привычек, что осложняло его состояние.
Незадолго до смерти Николаев поступил в больницу с отеком легких. Реанимационные мероприятия не принесли результата. Знаменитому ведущему было 76 лет.
